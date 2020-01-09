Adana'da silahlı kavga: 1 yaralı
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Adana'da silahlı kavga: 1 yaralı

Adana'da iki kişi arasındaki silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

09.01.2020 05:44 | Son Güncelleme: 09.01.2020 05:44
Adana'da silahlı kavga: 1 yaralı

'da iki kişi arasındaki silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, haraç isteme nedeniyle aralarında husumet bulunduğu ileri sürülen Ö.K ve M.Y merkez ilçesi Tellidere Mahallesi Mücahitler Caddesi'nde karşılaştı.

Birbirlerine pompalı tüfek ve tabancayla ateş eden iki kişiden Ö.K bacağından yaralandı.

Silah seslerinin duyan ve olay yerine yakın bir bölgede devriye görevi yapan ekipler, şüpheli M.Y'yi gözaltına aldı.

Yaralı Ö.K ise ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanstaki ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bu arada, yaralanan Ö.K'nin bir süre önce kentteki bir barın kurşunlanması olayının şüphelisi olduğu belirtildi.

Kaynak: AA
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