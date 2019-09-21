Adana'da silahlı kavga: 1 yaralı

Adana'da silahlı kavga: 1 yaralı

Adana'da, tabancayla bacağından vurulan kişi tedaviye alındı.

21.09.2019 20:38
Adana'da silahlı kavga: 1 yaralı

Adana'da, tabancayla bacağından vurulan kişi tedaviye alındı.

Kocavezir İş Merkezinde, Cumali U. (32) daha önceden aralarında husumet bulunan kişiyle karşılaştı.

Cumali U. ile tartışan kişinin yanına yakınlarının da gelmesiyle tartışma kavgaya dönüştü.

Bu sırada, grup içerisinden tabancayla ateş eden bir kişi, Cumali U'yu bacağından yaraladı.

Yaralı, olay yerine gelen ambulansla Seyhan Devlet Hastahanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA
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