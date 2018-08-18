Adana'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Adana'da tartıştığı kişiler tarafından silahla vurularak yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'ndaki bir restoranda, Ayhan Ö. ile F.A. ve R.T. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine şüpheliler Ayhan Ö'ye tabancayla ateş ederek kaçtı.

Bacağından yaralanan Ayhan Ö, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ise delil toplama çalışması yaptı.

Polis, kaçan zanlıları yakalamak ve olayın nedenini tespit etmek için çalışma başlattı.