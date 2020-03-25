Adana'da silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı (2)
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Yüreğir, Adana, Güncel

Adana'da silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı (2)

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde çıkan silah kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

25.03.2020 07:25 | Son Güncelleme: 25.03.2020 07:27
Adana'da silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı (2)

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde çıkan silah kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Dervişler Mahallesi 2478 Sokak'ta iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada silahla vurulan Emre Özbayhan öldü, 3 kişi yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kavgada yaralanan 3 kişi, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Şüpheli, özel harekat polisinin operasyonuyla yakalandı

Olayla ilgili soruşturmayı sürdüren ekipler, kavgada silahı kullandığı ileri sürülen Erdal E.Ç'nin yine aynı mahallede bir evde olduğu bilgisi üzerine buraya baskın düzenledi.

Ekiplerin geldiğini görünce kaçmaya çalışan şüpheli, iki katlı bir evin damında sıkıştırıldı.

Üzerindeki iki bıçak ve elindeki pompalı tüfekle polislere direnen şüpheli Erdal E.Ç, ekiplerin yaklaşması durumunda intihar edeceğini söyledi.

Bunun üzerine olay yerine özel harekat polislerinin yanı sıra sağlık ekipleri sevk edildi.

Özel harekat polisleri, ikna etmeye çalıştıkları zanlıyı bir süre sonra müdahale ederek yakaladı.

Gözaltına alınan Erdal E.Ç, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Adana'da silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı (2)

Kaynak: AA

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Adana'da silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı (2)

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