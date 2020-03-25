Adana'da silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde çıkan silah kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
25.03.2020 02:48 | Son Güncelleme: 25.03.2020 02:49
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde çıkan silah kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Dervişler Mahallesi 2478 Sokak'ta iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada silahla vurulan Emre Özbayhan öldü, 3 kişi yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kavgada yaralanan 3 kişi, çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Polis ekipleri 1 şüpheliyi gözaltına aldı.
Kaynak: AA