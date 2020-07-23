Adana'da silahlı kavga: 1 ölü 2 yaralı
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Adana'da silahlı kavga: 1 ölü 2 yaralı

Adana'da iki komşu arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Adana'da silahlı kavga: 1 ölü 2 yaralı
23.07.2020 05:07 | Son Güncelleme: 23.07.2020 05:16

Adana'da iki komşu arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde Hüseyin Tunç (28) ile komşusu Halil G. arasından çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Tarafların kavga sırasında birbirlerine pompalı tüfekle ateş açması sonucu, Hüseyin Tunç ve Halil G ile olayla ilgisi olmadığı belirtilen ve yol kenarında oturan Abdullah Ferit Ö. vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Yakınları tarafından araçla özel bir hastaneye götürülen Hüseyin Tunç yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Tunç'un cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Diğer iki yaralı ise Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Olayın ardından gerginliğin sürmesi nedeniyle kavganın yaşandığı mahalleye çok sayıda özel harekat ve çevik kuvvet polisi sevk edildi. Çevrede önlem alan polis ekipleri, Halil G'nin ailesine ait evi tahliye etti.

Soruşturmayı yürüten polis ekipleri, olayda hayatını kaybeden Hüseyin Tunç'un, Halil G'nin kızı ile bir süre önce nişanlandığını tespit etti.

Yaşanan tartışmalar nedeniyle nişanın bozulduğu ve iki aile arasında sık sık gerginliklerin yaşandığı ileri sürüldü.

Kaynak: AA

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