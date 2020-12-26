Son dakika haberleri... Motosikletle önleri kesildi, silahlı saldırıda öldü
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Son dakika haberleri... Motosikletle önleri kesildi, silahlı saldırıda öldü

26.12.2020 20:41 | Son Güncelleme: 26.12.2020 21:11

Son dakika habere göre Adana'da motosikletli bir kişi, aralarında husumet bulunan şahsın otomobilinin önünü keserek pompalı tüfekle ateş açtı.

Adana'da motosikletli bir kişi, aralarında husumet bulunan şahsın otomobilinin önünü keserek pompalı tüfekle ateş açtı. Şahıs olay yerinde hayatını kaybederken, yanındaki eşi ise sinir krizi geçirdi.

Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesi Mestanzade Mahallesi 21026. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Erhan Arıkonak, içinde eşi ve babasının da olduğu otomobili kullanırken aralarında daha önce anlaşmazlık bulunduğu öne sürülen motosikletteki 2 kişi tarafından önü kesildi. Araçtan inen Arıkonak ile motosikletteki Furkan S. arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Furkan S., yanında bulunan pompalı tüfeğiyle ateş etti. Başından yaralanan Arıkonak, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Polisin mahalleyi abluka almasının ardından olayı gerçekleştiren Furkan S., olay yerine yakın metruk bir binada 3 pompalı tüfekle saklanırken yakaladı.

Öte yandan Arıkonak'ın öldüğünü öğrenen eşi ve yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. Erhan Arıkonak'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

(Umutcan İşledici - Serkan Çetinkaya/İHA)

Son dakika haberleri... Motosikletle önleri kesildi, silahlı saldırıda öldü
Son dakika haberleri... Motosikletle önleri kesildi, silahlı saldırıda öldü
Son dakika haberleri... Motosikletle önleri kesildi, silahlı saldırıda öldü
Son dakika haberleri... Motosikletle önleri kesildi, silahlı saldırıda öldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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