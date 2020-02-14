Adana'da silahlı kavga: 1'i ağır 3 yaralı

14.02.2020 23:49 | Son Güncelleme: 14.02.2020 23:49

Adana'nın Ceyhan ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgayla bitti. Olayda 1'i ağır 3 kişi yaralandı.



Olay, Ceyhan ilçesine bağlı Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Akşemsettin Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki grup arasındaki tartışmanın ardından silahlı kavga çıktı. Silahların konuştuğu kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşlar ise durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırdı. Polis ekipleri ise olay yerinde incelemeler yaptı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADANA

Kaynak: İHA