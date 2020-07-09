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Adana'da silahlı kavga: 1'i ağır 2 yaralı
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Adana'da silahlı kavga: 1'i ağır 2 yaralı

Adana'da 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Adana'da silahlı kavga: 1'i ağır 2 yaralı
09.07.2020 03:05 | Son Güncelleme: 09.07.2020 03:08

Adana'da 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Merkez Çukurova ilçesi Dörtler Mahallesi Dörtler Sokak'ta, 2 grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yaşanan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Tabanca ve pompalı tüfeğin kullandığı kavgada, Özhan A. ile arkadaşı Serkan T. yaralandı. Şüpheliler ise otomobille olay yerinden kaçtı.

Serkan T'nin yoldan geçen araçlardan yardım istemesi üzerine vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından durumu ağır olan Özhan A. ambulansla ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine, Serkan T. ise Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, pompalı tüfeğe ait 7 boş fişek ve tabancaya ait 2 boş kovan ile 1 mermi buldu.

Polisin olaya karışan şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA

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