Adana'da silahlı çatışma: 3 yaralı
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Adana'da silahlı çatışma: 3 yaralı

21.03.2021 00:26 | Son Güncelleme: 21.03.2021 00:31
Adana'da silahlı çatışma: 3 yaralı

Adana'da 2 aile arasında çıkan silahlı çatışmada 3 kişi yaralandı.

Adana'da 2 aile arasında çıkan silahlı çatışmada 3 kişi yaralandı. Polis çatışma sonrası uzun namlulu silahlarla mahalleyi abluka altına aldı.

Edinilen bilgiye göre, olay Yüreğir İlçesi'ne bağlı Ulubatlı Hasan Mahallesi 3089 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, henüz bilinmeyen bir nedenle 2 aile arasında kavga çıktı. Kavganın şiddetlenmesi üzerine aile bireyleri birbirlerine tabanca ve tüfeklerle ateş açtı. Çatışmanın büyümesinin ardından olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Mahalleye gelen ekiplere, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve özel harekat polisleri de desteğe geldi.

3 kişinin silahla ile yaralandığı olayda yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumlarının ağır olmadığı öğrenildi.

Polis çatışma sonrası mahalleye zırhlı araçlarla girerek abluka altına aldı. Ekipler, olayı gerçekleştiren şahısların yakalanması için çalışma başlattı. Öte yandan özel harekat polisleri de sokağın giriş ve çıkışlarında uzun namlulu silahlarla önlem aldı. - ADANA

Adana'da silahlı çatışma: 3 yaralı
Adana'da silahlı çatışma: 3 yaralı
Adana'da silahlı çatışma: 3 yaralı
Adana'da silahlı çatışma: 3 yaralı
Adana'da silahlı çatışma: 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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