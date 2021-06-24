Adana'da silahlı çatışma: 1 ölü, 6 yaralı
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Adana'da silahlı çatışma: 1 ölü, 6 yaralı

Adana'da silahlı çatışma: 1 ölü, 6 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'da sokak ortasında iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 1 kişi ölürken 6 kişi yaralandı.

Adana'da sokak ortasında iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 1 kişi ölürken 6 kişi yaralandı. Polis olay yerinde yaptığı incelemelerde 50'in üzerinde boş kovan buldu.

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, daha önce birbirleriyle husumetli olan iki grup sokak ortasında bir anda kavga etmeye başladı. Kavga büyüyerek silahlı çatışmaya döndü. Pompalı tüfekle ve tabancalarla her iki grup birbirlerine karşı defalarca ateş açtı. Yaklaşık 5 dakika boyunca birbirlerine ateş açan şüpheliler polislerin gelmesi üzerinden olay yerinden kaçtı. Yaşanan çatışma sırasında, Sergen E., Ayaz G., Bülent G., Mert N., Serdal G., Fatih Yıldırım ve olayla alakası olmadığı halde ortada kalan kadın Özgür K. yaralandı. Yaralılar bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince Adana Şehir Hastanesi ve Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Balcalı Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Fatih Yıldırım hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Fatih Yıldırım'ın cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

"50'İN ÜZERİNDE BOŞ KOVAN BULUNDU"

Olay yerine gelen polis ekipleri çatışmanın yaşandığı sokakta yaptığı çalışmada, pompalı tüfek ve tabancalara ait 50'in üzerinde boş kovan buldu. Kovanlarda delil çalışması yapıldıktan sonra detaylı incelenmek üzere emniyete götürüldü. Olayda kullanılan bir pompalı tüfekte ele geçirildi. Kavga sırasında sokakta bulunan 4 araca çok sayıda mermi isabet etti. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

(Süleyman Cenk İdaye/İHA)

Adana'da silahlı çatışma: 1 ölü, 6 yaralı
Adana'da silahlı çatışma: 1 ölü, 6 yaralı
Adana'da silahlı çatışma: 1 ölü, 6 yaralı
Adana'da silahlı çatışma: 1 ölü, 6 yaralı
Adana'da silahlı çatışma: 1 ölü, 6 yaralı
Adana'da silahlı çatışma: 1 ölü, 6 yaralı
Adana'da silahlı çatışma: 1 ölü, 6 yaralı
Adana'da silahlı çatışma: 1 ölü, 6 yaralı
Adana'da silahlı çatışma: 1 ölü, 6 yaralı
Adana'da silahlı çatışma: 1 ölü, 6 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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