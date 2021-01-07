Silahlı, bıçaklı ve sopalı kavga: 3 yaralı

Adana'da iki aile arasında çıkan silahlı, bıçaklı ve sopalı kavgada sokakta oynarken sırtına kurşun isabet eden 8 yaşındaki çocuğun da arasında olduğu 3 kişi yaralandı.

Adana'da iki aile arasında çıkan silahlı, bıçaklı ve sopalı kavgada sokakta oynarken sırtına kurşun isabet eden 8 yaşındaki çocuğun da arasında olduğu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde Mesut D, bisikletiyle Eyüp U'nun park halindeki aracının aynasına çarptı.

Eyüp U, aracına kasıtlı çarparak zarar verdiği gerekçesiyle Mesut D. ile tartıştı. Tarafların ailelerinin de katılmasıyla tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

Silah, bıçak ve sopaların kullanıldığı kavga sırasında sokakta oynayan 8 yaşındaki Yağmur D. sırtına isabet eden kurşunla yaralandı.

Yağmur D. ile kavgada bıçak ve sopayla yaralanan Abdulkadir D. ile Mesut D, yakınları tarafından özel hastaneye kaldırıldı.

Durumu ağır olan Yağmur D, ilk müdahalesinin ardından Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne sevk edildi.

Çocuğun hayati tehlikeyi atlattığı ancak omuriliğinin yakınına isabet eden merminin çıkartılamadığı öğrenildi.

Kavganın ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, silahı kullandığı iddia edilen Ramazan U. (26) ile yakınları Derviş (36), Şahin (31) ve Halil U'yu (59) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Ramazan ve Derviş U. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı