Silahlı, bıçaklı ve sopalı kavga: 3 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Silahlı, bıçaklı ve sopalı kavga: 3 yaralı

07.01.2021 09:53 | Son Güncelleme: 07.01.2021 10:09

Adana'da iki aile arasında çıkan silahlı, bıçaklı ve sopalı kavgada sokakta oynarken sırtına kurşun isabet eden 8 yaşındaki çocuğun da arasında olduğu 3 kişi yaralandı.

Adana'da iki aile arasında çıkan silahlı, bıçaklı ve sopalı kavgada sokakta oynarken sırtına kurşun isabet eden 8 yaşındaki çocuğun da arasında olduğu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde Mesut D, bisikletiyle Eyüp U'nun park halindeki aracının aynasına çarptı.

Eyüp U, aracına kasıtlı çarparak zarar verdiği gerekçesiyle Mesut D. ile tartıştı. Tarafların ailelerinin de katılmasıyla tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

Silah, bıçak ve sopaların kullanıldığı kavga sırasında sokakta oynayan 8 yaşındaki Yağmur D. sırtına isabet eden kurşunla yaralandı.

Yağmur D. ile kavgada bıçak ve sopayla yaralanan Abdulkadir D. ile Mesut D, yakınları tarafından özel hastaneye kaldırıldı.

Durumu ağır olan Yağmur D, ilk müdahalesinin ardından Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne sevk edildi.

Çocuğun hayati tehlikeyi atlattığı ancak omuriliğinin yakınına isabet eden merminin çıkartılamadığı öğrenildi.

Kavganın ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, silahı kullandığı iddia edilen Ramazan U. (26) ile yakınları Derviş (36), Şahin (31) ve Halil U'yu (59) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Ramazan ve Derviş U. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Silahlı, bıçaklı ve sopalı kavga: 3 yaralı
Silahlı, bıçaklı ve sopalı kavga: 3 yaralı
Silahlı, bıçaklı ve sopalı kavga: 3 yaralı
Silahlı, bıçaklı ve sopalı kavga: 3 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Yaşar Güler Donald Trump Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Serdar Ortaç Seren Serengil İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Vitor Hugo Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Arda Kardeşler
Tüm Haberler Bursa Çocuk Kongre Washington
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Silahlı, bıçaklı ve sopalı kavga: 3 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.1.2021 10:17:25. #1.15#
title