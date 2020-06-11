Adana'da silahlı bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
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Adana'da silahlı bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

Adana'da, iki grup arasında çıkan silahlı bıçaklı kavgada yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı.

11.06.2020 04:23 | Son Güncelleme: 11.06.2020 05:04

Adana'da, iki grup arasında çıkan silahlı bıçaklı kavgada yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Akıncılar Mahallesi Ege Bağatur Kavşağı'nda husumetli iki grup arasından çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Silah ve bıçakların kullanıldığı kavgada E.E.C. ile M.K. yaralandı. Şüpheliler ise otomobille olay yerinden kaçtı.

Yaralılar ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Polis ekipleri kavgaya karışan şüphelilerin kiraladıkları araçla olay yerinden kaçtıklarını belirledi. Ekipler kimlikleri tespit edilen şüpheliler İ.U, M.S. ve B.T'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Adana'da silahlı bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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