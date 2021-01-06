Silahların ve çelik yeleğin ele geçirildiği olayın şüphelisi tutuklandı
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Silahların ve çelik yeleğin ele geçirildiği olayın şüphelisi tutuklandı

06.01.2021 09:47 | Son Güncelleme: 06.01.2021 10:24

Adana'da kalaşnikof, pompalı tüfek ve çelik yeleğin ele geçirildiği olayla ilgili kovalamaca sonucu yakalanan zanlı tutuklandı.

Adana'da kalaşnikof, pompalı tüfek ve çelik yeleğin ele geçirildiği olayla ilgili kovalamaca sonucu yakalanan zanlı tutuklandı.

Merkez Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda, önceki gün 3 şüphelinin polislerden kaçarken kaza yaptığı otomobilde pompalı tüfek ve çelik yelek ile kaçış istikametlerinde kalaşnikof piyade tüfeğinin ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan Mustafa O'nun (22) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Polis, kaçan şüpheliler M.E.Ö. (17) ile F.Y'yi (18) yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Olay

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 4 Ocak'ta içinde 3 kişinin bulunduğu 01 DOP 52 plakalı otomobili şüphe üzerine durdurmak istemiş, zanlılar ihtara uymayarak kaçmıştı.

Ekiplerin peşine düştüğü araç, kavşakta beton bariyere çarparak durmuş, zanlılar yaya olarak kaçışlarını sürdürmüştü.

Otomobilde yapılan incelemede bir pompalı tüfek ile çelik yelek ele geçirilmişti.

Ekipler, bir evin damına çıkarak kaçan şüphelilerden Mustafa O'yu kovalamacayla yakalamış, kaçış güzergahında ise bir kalaşnikof piyade tüfeği bulmuştu.

Silahların ve çelik yeleğin ele geçirildiği olayın şüphelisi tutuklandı
Silahların ve çelik yeleğin ele geçirildiği olayın şüphelisi tutuklandı
Silahların ve çelik yeleğin ele geçirildiği olayın şüphelisi tutuklandı
Silahların ve çelik yeleğin ele geçirildiği olayın şüphelisi tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

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