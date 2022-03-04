Adana'da silahla vurulan iki kişi hastaneye kaldırıldı - Haberler

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Adana'da silahla vurulan iki kişi hastaneye kaldırıldı

AA, Ömer Yıldız - Güncel
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Adana'da silahla vurulan iki kişi hastaneye kaldırıldı

Adana'da tabancayla ateş açılması sonucu yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı.

ADANA (AA) - Adana'da tabancayla ateş açılması sonucu yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, silahla ateş açılması sonucu yaralanan iki kişinin Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildiği ihbarı üzerine, polis çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları araştırmada M.U. ile H.G'nin tabancayla ateş açılması sonucu merkez Yüreğir ilçesi Seyhan Mahallesi'nde yaralandığını tespit etti.

Olay yerinde yapılan incelemede ise 8 boş kovan bulundu.

Polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

AA / Ömer Yıldız - Güncel

Araştırma, Polis, Adana, Güncel, Haberler

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