Silahla başından vurulan kişi ağır yaralandı
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Silahla başından vurulan kişi ağır yaralandı

22.12.2020 16:07 | Son Güncelleme: 22.12.2020 16:20

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesindeki evinde silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesindeki evinde silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde yaşayan Doğan V'nin, evine gelen F.C. tarafından tabancayla başından vuruldu.

Ağır yaralanan Doğan V, 112 Acil Servis ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, olay yerinden otomobille kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Silahla başından vurulan kişi ağır yaralandı
Silahla başından vurulan kişi ağır yaralandı
Silahla başından vurulan kişi ağır yaralandı
Silahla başından vurulan kişi ağır yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

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