Adana'da silahla başından vurulan 2 yaşındaki çocuğun tedavisi sürüyor
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Adana'da silahla başından vurulan 2 yaşındaki çocuğun tedavisi sürüyor

Adana'da silahla başından vurulan 2 yaşındaki çocuğun tedavisi sürüyor
Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel

Adana'da misafir olarak bulunduğu evde sokaktan tabancayla ateş açılması sonucu başından yaralanan 2 yaşındaki çocuğun hayati tehlikesi devam ediyor.

Adana'da misafir olarak bulunduğu evde sokaktan tabancayla ateş açılması sonucu başından yaralanan 2 yaşındaki çocuğun hayati tehlikesi devam ediyor.

Merkez Yüreğir ilçesinde, iki gün önce yakınlarının evinde ailesiyle misafir olarak bulunduğu sırada sokaktan tabancayla ateş açılması sonucu başından vurularak yaralanan Vildan Ülker'in Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesindeki tedavisi sürüyor.

Ameliyatın ardından yoğun bakım servisine alınan çocuğun henüz hayati tehlikeyi atlatamadığı belirtildi.

Hastanenin Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Kadir Oktay, yaralı çocuğun hastaneye ulaştığında durumunun ağır olması nedeniyle makineye bağlanarak uyutulduğunu belirtti.

Kafa içi basıncını düşürmeye çalıştıklarını kaydeden Oktay, "Hayati tehlikesi devam etmekte. Gerekli bütün tetkik ve tedavilerini yapmaktayız. Umutluyuz. Çocuğumuzun toparlamasını bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Baba Reşit Ülker, evde bulundukları sırada sokakta iki kişinin bağırmaya başladığını ardından da iki el silah sesi duyduğunu belirtti.

Bu sırada 3 çocuğunun balkonda oyun oynadığını kaydeden Ülker, "Eşimin bağırmaya başlamasıyla balkona yöneldiğimde kızım Vildan'ı başından vurulmuş halde yerde yatarken gördüm. Kızım şu anda yoğun bakımda ölümle pençeleşiyor. Ben bu canilerin yakalanıp en ağır cezayı almasını istiyorum." ifadelerini kullandı.

Polis, iki şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Olayın geçmişi

Sağlık sorunları bulunan Reşit Ü, eşi Rojdar ve 3 çocuklarıyla birlikte tedavi olmak amacıyla bir hafta önce Şırnak'tan Adana'ya gelerek 19 Mayıs Mahallesi'ndeki yakınlarının yanında kalmaya başlamıştı.

Aile üyelerinin evde bulundukları sırada sokaktan iki kişi tabancayla ateş açarak bölgeden uzaklaşmıştı.

Bir süre sonra baba Reşit Ü, dışarıya bakmak için balkona yöneldiği sırada 2 yaşındaki kızı Vildan'ı yerde başından vurulmuş halde bulmuştu.

Çevredekilerin yardımıyla Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk daha sonra Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine sevk edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

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