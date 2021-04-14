ADANA'DA SİLAH VE MÜHİMMAT KAÇAKÇILIĞI OPERASYONUNDA 20 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Adana'da, silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı belirlenenlere yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Adana'da, silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı belirlenenlere yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte silah ve mühimmat kaçakçılığı yapan şüphelileri belirledi. Savcılığın yakalama kararı ile harekete geçen ekipler, dün şafak operasyonu düzenledi. Tespit edilen 22 adrese eş zamanlı baskın yapan ekipler, 20 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda; 1'i otomatik 17 ruhsatsız tabanca, 4 kurusıkı ve bu silahlara ait çok sayıda mermi, silah yapımında kullanılan 37 namlu ucu, 2 tabanca gövdesi ile 436 gram esrar, 12 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 20 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı