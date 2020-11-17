Adana'da, silah kaçakçısı suç örgütüne operasyonda 7 tutuklama
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Adana'da, silah kaçakçısı suç örgütüne operasyonda 7 tutuklama

17.11.2020 09:47 | Son Güncelleme: 17.11.2020 09:51
Adana'da, silah kaçakçısı suç örgütüne operasyonda 7 tutuklama

ADANA'da, silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı belirlenen suç örgütüne yönelik 13 Kasım'da düzenlenen operasyonda yakalanan 9 şüpheliden 7'si, mahkemece tutuklandı, 2'si ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

ADANA'da, silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı belirlenen suç örgütüne yönelik 13 Kasım'da düzenlenen operasyonda yakalanan 9 şüpheliden 7'si, mahkemece tutuklandı, 2'si ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana'da suç örgütünün silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti. 6 ay süreyle teknik ve fiziki takip yapan polis, 9 şüphelinin kimliklerini tespit etti. Tabanca, av tüfeği ve mühimmatın yanı sıra kayıt dışı bıçak kaçakçılığı yaptığı da belirlenen şüphelilere yönelik 13 Kasım günü Adana, İstanbul ve Gaziantep'te eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon anları, dronla havadan görüntülendi. Şafak vakti gerçekleştirilen operasyonda, özel harekat polisleri tarafından demir kapılar, koçbaşıyla kırılarak, evlere girildi. Yakalanan 9 şüpheli, gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 20 ruhsatsız tabanca, 67 av tüfeği, 691 dolu kartuş, 263 muşta, 2 kılıç ve 20 bine yakın bıçak ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 7'si, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 2'si ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.


Adana'da, silah kaçakçısı suç örgütüne operasyonda 7 tutuklama
Adana'da, silah kaçakçısı suç örgütüne operasyonda 7 tutuklama
Adana'da, silah kaçakçısı suç örgütüne operasyonda 7 tutuklama
Adana'da, silah kaçakçısı suç örgütüne operasyonda 7 tutuklama
Adana'da, silah kaçakçısı suç örgütüne operasyonda 7 tutuklama
Adana'da, silah kaçakçısı suç örgütüne operasyonda 7 tutuklama
Adana'da, silah kaçakçısı suç örgütüne operasyonda 7 tutuklama
Adana'da, silah kaçakçısı suç örgütüne operasyonda 7 tutuklama
Adana'da, silah kaçakçısı suç örgütüne operasyonda 7 tutuklama
Adana'da, silah kaçakçısı suç örgütüne operasyonda 7 tutuklama
Adana'da, silah kaçakçısı suç örgütüne operasyonda 7 tutuklama
Adana'da, silah kaçakçısı suç örgütüne operasyonda 7 tutuklama
Adana'da, silah kaçakçısı suç örgütüne operasyonda 7 tutuklama
Adana'da, silah kaçakçısı suç örgütüne operasyonda 7 tutuklama

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Rüşan Anıl ATAR

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