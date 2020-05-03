Adana'da silah kaçakçılığına 2 tutuklama

Adana'da silah kaçakçılarına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 10 kişiden 2'si tutuklandı.

Adana'da silah kaçakçılarına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 10 kişiden 2'si tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Organize Büro Amirliği ekipleri, 4 şahsın çok sayıda silah ve mühimmat edindiği bilgisine ulaştı. Polis, bu bilgi üzerine 11 ayrı adrese eş zamanlı baskın yaptı. Adreslerde yapılan aramalarda 4 ruhsatsız tabanca, 8 pompalı av tüfeği, 3 balistik yelek, 143 kartuş, 88 tabanca fişeği, 1 silah dürbün aparatı, 42 kök Hint keneviri, 8 uyuşturucu hap, 20 gram esrar, 2 kapsam dışı bıçak ele geçirildi.

Operasyonda toplam 10 kişi gözaltına alındı. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliği karşısına çıkan zanlılardan B.Z. ve D.Y. tutuklanırken, diğer zanlılar tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - ADANA

Kaynak: İHA