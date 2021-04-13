Adana'da silah kaçakçılığı operasyonunda 20 şüpheli gözaltına alındı
Adana'da polis ekiplerince düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 20 zanlı yakalandı.
Adana'da polis ekiplerince düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 20 zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı silah ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Polis, kimliklerini tespit ettiği 20 şüpheliyi yakalamak için belirlediği adreslere şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi.
Haklarında gözaltı kararı verilen 20 zanlının tamamı operasyonda yakalandı.
Adreslerdeki aramalarda, ruhsatsız biri otomatik 17 tabanca, 4 kurusıkı tabanca, 7 şarjör, 117 mermi, 37 namlu ucu, 2 tabanca gövdesi, silah yapımında kullanılan çeşitli malzemeler ile 436 gram esrar ele geçirildi.
Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, daha sonra emniyete götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun