Adana'da silah kaçakçılığı operasyonu: 20 gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Adana'da silah kaçakçılığı operasyonu: 20 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Adana'da silah kaçakçılığı operasyonu: 20 gözaltı

Adana'da silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 20 zanlı gözaltına alınırken, 1 otomatik tabanca, 16 ruhsatsız tabanca, 4 kuru sıkı tabanca, 436 gram esrar ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Adana'da silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 20 zanlı gözaltına alınırken, 1 otomatik tabanca, 16 ruhsatsız tabanca, 4 kuru sıkı tabanca, 436 gram esrar ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri bir grubun silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı bilgisine ulaştı. Polis, savcılıktan alınan izinle 3 ay boyunca çeteyi teknik ve fiziki olarak takip etti. Yapılan takip sonucunda bugün şafak vakti operasyon için düğmeye basıldı. Eş zamanlı olarak özel hareket polisinin de katılımıyla 22 adrese yapılan baskın sonucu 20 zanlı gözaltına alındı. Baskında evlerde yapılan aramalarda ise 1 otomatik tabanca, 16 ruhsatsız tabanca, 4 kurusıkı tabanca, 7 şarjör, 117 değişik çaplarda mermi, 436 gram esrar, 12 kök Hint Keneviri, 37 namlu ucu ve matkap, 2 tabanca gövdesi ve silah yapımında kullanılan çeşitli çap ve ebatlarda malzeme ele geçirildi.

Zanlılar, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. - ADANA

Adana'da silah kaçakçılığı operasyonu: 20 gözaltı
Adana'da silah kaçakçılığı operasyonu: 20 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Mehtap Ar Mustafa Üstündağ Serenay Sarıkaya
Spor Cenk Tosun Ersun Yanal Yılmaz Vural Mustafa Cengiz Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Adana'da silah kaçakçılığı operasyonu: 20 gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 11:00:08. #1.14#
title