Adana'da silah kaçakçılarına operasyon: 10 gözaltı
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Adana'da silah kaçakçılarına operasyon: 10 gözaltı

Adana'da silah kaçakçılarına operasyon: 10 gözaltı
01.05.2020 09:52 | Son Güncelleme: 01.05.2020 09:52

ADANA'da, silah kaçakçılığı ve uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 10 kişi gözaltına alındı.

ADANA'da, silah kaçakçılığı ve uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 10 kişi gözaltına alındı. Operasyonda, ruhsatsız 4 tabanca ve 8 pompalı av tüfeği ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, tarafından düzenlenen operasyonda 11 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonda 4 ruhsatsız tabanca, 8 pompalı av tüfeği, 3 balistik yelek, 143 kartuş, 88 fişek,1 silah dürbün aparatı ile 42 kök Hint keneviri, 8 uyuşturucu hap, 20 gram esrar ve 2 bıçak ele geçirildi. 10 şüpheli gözaltına alındı.Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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