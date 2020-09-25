Adana'da sığınmacılar ve düşük gelirliler için çamaşırhane açıldı
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Adana'da sığınmacılar ve düşük gelirliler için çamaşırhane açıldı

25.09.2020 10:31 | Son Güncelleme: 25.09.2020 10:34
Adana'da sığınmacılar ve düşük gelirliler için çamaşırhane açıldı

Adana'da, Büyükşehir Belediyesi ile Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Uluslararası Göç Örgütü (IOM) iş birliğinde sığınmacı ve düşük gelirli vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek çamaşırhane açıldı.

Adana'da, Büyükşehir Belediyesi ile Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Uluslararası Göç Örgütü (IOM) iş birliğinde sığınmacı ve düşük gelirli vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek çamaşırhane açıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde, vatandaşlar ile kente göçle gelenlere destek sağlamak amacıyla Şakirpaşa Mahallesi'nde çamaşır yıkama merkezi hizmete alındı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, açılış töreninde, maddi durumu kötü vatandaşlar ve sığınmacılar için çamaşırhane açtıklarını belirterek, "İlk çamaşırhaneyi buraya açıyoruz. Dezavantajlı insanlarımızın, Suriyelilerin, öğrencilerin yoğun yaşadığı bölgelerde böyle hizmetleri gerçekleştireceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Ömer Fansa

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