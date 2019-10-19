Adana'da sigara kaçakçılığı operasyonu
Adana'da 2 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Adana'da 2 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Sarıçam ilçesi Suluca Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği bir otomobili durdurdu.
Araçta yapılan aramada 2 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Kaçak sigaralarla ilgili şüpheliler S.Ç. ve I.A. gözaltına alındı.