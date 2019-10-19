Adana'da sigara kaçakçılığı operasyonu

Adana'da sigara kaçakçılığı operasyonu

Adana'da 2 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

19.10.2019 12:26
Adana'da sigara kaçakçılığı operasyonu

Adana'da 2 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Sarıçam ilçesi Suluca Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği bir otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada 2 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Kaçak sigaralarla ilgili şüpheliler S.Ç. ve I.A. gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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