Adana'da Sigara Kaçakçılığı

Adana'da polis, şüphelenerek arama yaptığı kamyonun lastiklerinde 5 bin paket gümrük kaçağı sigara buldu.

Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) otoyolunun merkez sarıçam ilçesindeki İncirlik Park Alanı yakınında şüpheli araçlara yönelik uygulama gerçekleştirdi.

Ekipler, uygulama sırasında şüphelendikleri bir kamyonu durdurup arama yaptı.

Kamyonun sürücü kabini ve kasasında herhangi bir suç unsuruna rastlamayan ekipler, aracın 7 lastiğine gizlenmiş halde 5 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Bunun üzerine aracın sürücüsü Y. A, ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.