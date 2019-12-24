Adana'da şiddetli yağmur nedeniyle okullar tatil edildi

24.12.2019 10:01 | Son Güncelleme: 24.12.2019 10:06

Adana'da şiddetli yağışlar nedeniyle merkez ilçelerde okular 1 gün süreyle tatil edildi.



Adana Valiliğinden yapılan açıklamada, "Meteorolojiden ilimizdeki elverişsiz hava koşulu ve yağışların artacağı bilgisi verildiğinden dolayı değerli öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizin herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmaması ve mağduriyet yaşamamaları için tedbir almak amacıyla merkez Seyhan, Çukurova, Yüreğir ve Sarıçam ilçemizde eğitim-öğretime 24 Aralık 2019 tarihinde 1 gün süreyle ara verilmiştir" denildi.



Ayrıca engelli, hamile ve kronik hastalığı olan personelin de bugün izinli sayılacağı bildirildi. - ADANA

Kaynak: İHA