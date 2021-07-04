Adana'da şiddetli yağmur hayatı olumsuz etkiledi
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Adana'da şiddetli yağmur hayatı olumsuz etkiledi

İhlas Haber Ajansı / Umutcan İşledici - Haberler | Güncel

Adana'da şiddetli yağmur hayatı olumsuz etkiledi Adana'da aniden bastıran şiddetli yağmur hayatı olumsuz etkiledi.

Adana'da şiddetli yağmur hayatı olumsuz etkiledi

ADANA - Adana'da aniden bastıran şiddetli yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Ağaçların dalları kırılıp yola savrulurken vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Adana'da Temmuz yağmuru vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Sağanak nedeniyle çok sayıda mahallede su taşkınları yaşanırken merkez ilçelerde bulunan bulvardaki araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Bazı ağaçların dallarının kırılarak yollara düştüğü de görüldü.

Adana'da şiddetli yağmur hayatı olumsuz etkiledi
Adana'da şiddetli yağmur hayatı olumsuz etkiledi
Adana'da şiddetli yağmur hayatı olumsuz etkiledi
Adana'da şiddetli yağmur hayatı olumsuz etkiledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umutcan İşledici

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