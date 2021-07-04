Adana'da şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi

Adana'da kısa süren şiddetli yağış günlük hayatı olumsuz etkiledi.

Adana'da kısa süren şiddetli yağış günlük hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte yaklaşık yarım saat süren yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su baskını yaşandı.

Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, ıslanmamak için dükkanlara ve otobüs duraklarına sığındı.

Bazı caddelerde su birikintileri nedeniyle araç sürücüleri ve yayalar zor anlar yaşadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Ömer Fansa