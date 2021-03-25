Adana'da şiddetli rüzgar zarara neden oldu

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

İlçede sabah saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli rüzgar ve fırtına bazı muz seralarında zarara yol açtı. Rüzgar nedeniyle yol kenarındaki bazı levhalar da devrildi.

Öte yandan rüzgar ve etkili olan dalgalar nedeniyle Ali Yaş'a ait 3 metrelik fiber balıkçı kayığı da denizde sürüklenerek kayboldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdul Halim Öztoprak