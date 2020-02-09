Adana'da şiddetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi
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Adana'da şiddetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi

Adana'da şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

09.02.2020 00:12 | Son Güncelleme: 09.02.2020 01:08
Adana'da şiddetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi

'da şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

Rüzgarın hızının saatte 72 kilometreye ulaştığı kentte bazı bölgelerde ağaçlar ve elektrik direkleri yola devrildi.

Adana Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, bazı cadde ve yollara devrilen ağaçları kaldırarak trafiği açtı.

Bazı araçlarda ağaçların devrilmesi nedeniyle hasar oluştu.

Kaynak: AA
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