Adana'da şiddetli rüzgar nedeniyle bir balıkçı teknesi karaya oturdu - Haberler
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Adana'da şiddetli rüzgar nedeniyle bir balıkçı teknesi karaya oturdu

AA / Alaeddin Çoğal - Haberler | Güncel
Adana'da şiddetli rüzgar nedeniyle bir balıkçı teknesi karaya oturdu

Adana'nın Karataş ilçesinde limanda bağlı bir balıkçı teknesi, şiddetli rüzgar nedeniyle sürüklendikten sonra karaya oturdu.

KARATAŞ, ADANA (AA) - Adana'nın Karataş ilçesinde limanda bağlı bir balıkçı teknesi, şiddetli rüzgar nedeniyle sürüklendikten sonra karaya oturdu.

İlçede dün gece saatlerinde başlayan ve etkisini arttıran rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi.

Limanda bağlı bulunan bazı balıkçı teknelerinin halatları rüzgar nedeniyle koptu.

Bir balıkçı teknesi de bağlı bulunduğu halatlarının kopması nedeniyle sürüklendikten sonra karaya oturdu.

İlçede şiddetli rüzgar etkisini sürdürüyor.

AA / Alaeddin Çoğal - Son Dakika Haberleri

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