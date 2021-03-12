Adana'da şiddetli rüzgar ağacı devirdi
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Adana'da şiddetli rüzgar ağacı devirdi

12.03.2021 16:55 | Son Güncelleme: 12.03.2021 16:59
Adana'da şiddetli rüzgar ağacı devirdi

Adana'da etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bir ağaç yola devrildi.

Adana'da etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bir ağaç yola devrildi.

Çukurova ilçesi Ahmet Sapmaz Bulvarı üzerinde devrilen ağaç nedeniyle polis ekipleri bulvarda ulaşımı bir süreliğine kontrollü sağladı.

Belediye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla ağaç yoldan kaldırıldı, trafik normale döndü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney

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