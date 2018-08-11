Adana'da Sıcak ve Nem Bunalttı

ADANA'da, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı gölgede 35 derece ölçülürken, yüzde 38'lik nem oranıyla hissedilen hava sıcaklığı 45 dereceye ulaştı.

Adana'da hava sıcaklığı açık havada 41, gölgede ise 35 derece ölçüldü. Yüzde 38'lik nem oranıyla hissedilen hava sıcaklığı ise 45 dereceye ulaştı. Sıcaklardan bunalan vatandaşlar, Atatürk Parkı'ndaki gölgelik alanlarda dinlendi. Hissedilen hava sıcaklığının, termometrelerin gösterdiği değerden çok yüksek olduğunu belirten çevre sakinleri, serinleyebilmek için parklardaki çeşmelerde başlarını ıslattı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre önümüzdeki hafta da kavurucu sıcaklar devam edecek.

- Adana