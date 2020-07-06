Adana'da sıcak hava, sahile akın ettirdi
Adana'nın Yumurtalık ve Karataş ilçesinde vatandaşlar sıcak hava nedeniyle sahillere akın etti.
06.07.2020 13:45 | Son Güncelleme: 06.07.2020 13:48
Adana'nın Yumurtalık ve Karataş ilçesinde vatandaşlar sıcak hava nedeniyle sahillere akın etti.
Vatandaşlar, Akdeniz'e kıyısı olan Yumurtalık ve Akdeniz ilçelerindeki sahillere yöneldi. Vatandaşlar, denize girerek serinlemeye çalıştı.
Vatandaşların büyük maske ve sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarılırken, termometrelerin zaman zaman 40 dereceyi aştığı bildirildi.
Yumurtalık'da otel ve pansiyonlarda doluluk yaşanırken, hafta sonu ilçeye gelen tatilcilerden dolayı trafik yoğunluğu yaşandı.
Kaynak: AA