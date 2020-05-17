Adana?da sıcak hava nedeniyle 65 yaş ve üstü evde kaldı
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Adana?da sıcak hava nedeniyle 65 yaş ve üstü evde kaldı

ADANA'da zorunlu ev karantinasında olan 65 yaş üstü vatandaşlara 6 saatlik sokağa çıkma serbestliği verildi.

Adana?da sıcak hava nedeniyle 65 yaş ve üstü evde kaldı
17.05.2020 18:01 | Son Güncelleme: 17.05.2020 18:01

 

ADANA'da zorunlu ev karantinasında olan 65 yaş üstü vatandaşlara 6 saatlik sokağa çıkma serbestliği verildi. Termometrelerin 48 dereceyi gösterdiği kentte, 65 yaş üstü vatandaşlar genellikle evde kalmayı tercih etti.Yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 2 aydır sokağa çıkma kısıtlama kapsamında olan 65 yaş üstü vatandaşlara bugün ikinci kez sokağa çıkma serbestliği verildi. Saat 12.00 ile 18.00 saatleri arasında serbestliği bulunan 65 yaş ve üstü vatandaşlar, termometrenin 48 dereceyi göstermesi nedeniyle sokağa çıkmamayı tercih etti. Geçen haftaki 4 saatlik serbestlikte yoğunluklar yaşanan merkez Seyhan ilçesindeki Atatürk Parkı'nda bugün büyük oranda sessizlik hakim oldu. Parka gelen az sayıda vatandaş, gölgeliklerde dinlendi.Parka gelerek gölgede dinlenen Necdet Ur (72), havanın çok sıcak olduğunu belirterek, 'Serbestlik geldi ancak ben istemiyordum açıkçası. Bulaşıcı bir hastalık var. Zaten yaklaşık 70 gündür evdeyiz. Bugün de akrabalarımızla, arkadaşlarımızla bir araya geldik. Akşam saat 6 olunca da evlerimize çekileceğiz. Havanın sıcak olmasından dolayı bu iznin saat 18.00'den sonra verilmesini isterdimö dedi.

Almanya'dan memleketi Adana'ya gelen ve uçuşların iptal edilmesiyle kentte kalan Fatma (71) ve Feyzullah Boybeyi (79) de parkta serinlemeye çalıştıklarını belirterek, 'Temiz havayı almak çok güzel bir duygu ama biraz sıcak. Daha erken ya da geç saatlerde çıkabilseydik, daha iyi olurdu. Yine de mutluyuz, buna şükür. Yaklaşık 2 aydır evden çıkmıyoruz, bu izni hakettik. 2 saat dolaşıp, eve gideceğiz. Hastalığın bir an önce yok olmasını ve son günlerimizi çocuklarımızla, dostlarımızla kucaklaşarak geçirmeyi temenni ediyoruzö diye konuştu.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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