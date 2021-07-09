Adana'da sıcak hava bunaltıyor
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Adana'da sıcak hava bunaltıyor

Adana'da sıcak hava bunaltıyor
Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu - Haberler | Güncel

Adana'da yakıcı güneş ve nemle birlikte 40 dereceyi bulan sıcaklık bunaltıyor.

Adana'da yakıcı güneş ve nemle birlikte 40 dereceyi bulan sıcaklık bunaltıyor.

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, bugün en yüksek sıcaklığın 37 derece ölçüldüğü kentte, vatandaşlar öğle saatlerinde sokağa çıkmıyor.

Gün boyu güneş altında kalan termometrelerin 41 dereceyi gösterdiği Adana'da, bazı çocuklar da tüm uyarılara rağmen sulama kanallarında serinliyor.

Nemle birlikte hissedilen sıcaklığın 40 dereceyi bulduğu kentte, bazı vatandaşlar da parklardaki gölgelik alanlarda serinlemeye çalışıyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu

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