Adana'da seyislerin eylemi at yarışlarının gecikmeli başlamasına neden oldu

Yeşiloba Hipodromu'nda görevli seyisler, maaşlarındaki düzenlemeyi yetersiz buldukları gerekçesiyle eylem yaptı, at yarışları 2,5 saat gecikmeli başladı.

Yeni yılda ücretlerinde yapılan düzenlemeyi yeterli bulmayan seyisler, haraların önünde toplanarak 13.30'da başlayacak yarışa atların çıkmasını engelledi.

Çok sayıda seyis haralar önünde toplanarak maaş düzenlemelerine karşı eylem yaptı.

Seyislerden Ramazan Topkaya, gazetecilere, daha önce her seyisin bir atla ilgilendiğini şimdi ise ikinci ata bakmanın zorunlu tutulduğunu ifade etti.

Topkaya, üçüncü atın bakımı için de çalışmaya zorlandıklarını ve buna karşı gelenlerin de işten çıkarılmakla tehdit edildiğini öne sürerek "Daha önce asgari ücretle bir atın bakımını üstlenirken şimdi bizden yeni belirlenen asgari ücrete 1000 lira ek yapılarak üç atın bakımını yapmamızı istiyorlar. Hafta sonu iznimiz yok. Fazla mesai ücreti alamıyoruz. Bunun yanında vefat, doğum ve hastalık gibi durumlarda da çalışanlar izin kullanamıyor. İş veren 'Bu benim sorunum değil.' diyebiliyor ve işten çıkarabiliyor. Bizler de taleplerimizi yönetime ilettik. Sorunlarımıza çözüm bulunmasını istiyoruz."

Seyislerden Tarık Sincan da at tepmesi sonucu bir böbreğini kaybettiğini ancak çalışmayı sürdürdüğünü anlatarak yeni maaş düzenlemelerine tepki gösterdi.

Türkiye Jokey Kulübü yönetiminin seyislerin talebini değerlendirip 28 Aralık'a kadar çözüme kavuşturma yönündeki duyurusunun ardından eylem sonlandırıldı.

Seyislerin eylemini tamamlamasıyla 13.30'da başlaması gereken ilk yarış 16.00'da koşuldu.

AA / Yusuf Koyun - Son Dakika Haberleri

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