Adana'da seyir halindeyken yanan araç söndürüldü
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Adana'da seyir halindeyken yanan araç söndürüldü

04.01.2021 20:33 | Son Güncelleme: 04.01.2021 20:36
Adana'da seyir halindeyken yanan araç söndürüldü

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Toros Mahallesi'nde Faris Çakmak yönetimindeki 01 DAF 56 plakalı otomobil, bilinmeyen nedenle alev aldı.

Yanan araca ilk müdahale, bölgede devriye görevi yapan polis ekiplerince yapıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi, yangını kısa sürede söndürdü.

Yangın nedeniyle araçta hasar oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney

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