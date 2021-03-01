Adana'da seyir halindeki tüp yüklü kamyonet yandı
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Adana'da seyir halindeki tüp yüklü kamyonet yandı

01.03.2021 16:05 | Son Güncelleme: 01.03.2021 16:08
Adana'da seyir halindeki tüp yüklü kamyonet yandı

Adana'nın Sarıçam ilçesinde, tüp yüklü kamyonette çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Adana'nın Sarıçam ilçesinde, tüp yüklü kamyonette çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yusuf Yıldız idaresindeki 01 UB 884 plakalı tüp yüklü kamyonet, Sezai Karakoç Bulvarı'nda seyir halindeyken motor bölümünden henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Sürücü Yıldız, dumanların çıktığını görünce aracı durdurdu. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını tüplere ulaşmadan söndürdü.

Yangın nedeniyle araçta büyük çaplı hasar oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney

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