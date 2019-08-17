Adana'da seyir halindeki tırda yangın

17.08.2019 14:03

Adana'nın Sarıçam ilçesinde seyir halindeki bir tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Serdar Gültepe idaresindeki 16 PC 449 plakalı su yüklü tırın dorsesinde Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun merkez Sarıçam ilçesi yakınında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Gültepe, aracı emniyet şeridinde durdurarak durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA