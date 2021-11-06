Adana'da seyir halindeki tır alev alev yandı - Haberler
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Adana'da seyir halindeki tır alev alev yandı

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Adana'da seyir halindeki tır alev alev yandı

Adana'nın Pozantı ilçesinde seyir halindeki tırda yangın çıktı.

ADANA (İHA) - Adana'nın Pozantı ilçesinde seyir halindeki tırda yangın çıktı. Alev topuna dönen tıra itfaiye ekipleri müdahale etti.

Edinilen bilgiye göre, Adana'dan Aksaray istikametine seyir halinde olan bir nakliye firmasına ait tırda bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Tırdan alevler yükseldiğini gören şoför aracı ana yoldan çıkararak emniyet şeridine çekti. Süleyman Ünsal yönetimindeki sebze ve ev eşyaları yüklü TIR kupa kısmında meydana gelen yangınla adeta alev topuna döndü. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Adana Büyükşehir Belediyesine İtfaiye ekipleri yanan TIR'ı kısa sürede söndürse de araç kullanılamayacak duruma geldi. Bir anda büyüyen alevler nedeniyle tırın ön kısmı alev topuna döndü. Yangın nedeniyle D-750 karayolu araç trafiğine bir süreliğine kapandı.

Adana'da seyir halindeki tır alev alev yandı

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