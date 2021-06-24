Adana'da seyir halindeki otomobilin üzerine çam ağacı devrildi: 2 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Adana'da seyir halindeki otomobilin üzerine çam ağacı devrildi: 2 yaralı

Adana'da seyir halindeki otomobilin üzerine çam ağacı devrildi: 2 yaralı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADANA'nın Kozan ilçesinde seyir halindeki otomobilin üzerine çam ağacı devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

ADANA'nın Kozan ilçesinde seyir halindeki otomobilin üzerine çam ağacı devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. 

Olay, saat 22.00 sıralarında Feke-Kozan Karayolu Horzum yaylası yakınlarında meydana geldi. Halil İbrahim Todil (39) yönetimindeki 01 NA 857 plakalı otomobil seyir halindeyken üzerine yol kenarındaki çam ağacı devrildi. Ağacın devrildiği otomobilin sürücüsü ile yanında bulunan Saniye Todil (61) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi devam eden yaralıların durumlarını iyi olduğu öğrenildi.  Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Deniz Poyraz Angela Merkel Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tolga Yüce Hülya Avşar Şeyma Subaşı Mohammed Al Saloussi
Spor Cristiano Mert Müldür Hakan Çalhanoğlu Taylan Antalyalı Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Adana'da seyir halindeki otomobilin üzerine çam ağacı devrildi: 2 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.6.2021 07:18:35. #1.16#

title