Adana'da seyir halindeki otomobilden açılan ateş sonucu bir kişi yaralandı
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Adana'da seyir halindeki otomobilden açılan ateş sonucu bir kişi yaralandı

Adana'da seyir halindeki otomobilden açılan ateş sonucu bir kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Mutlu Güney - Haberler | Güncel

Adana'nın Sarıçam ilçesinde, seyir halindeki otomobilden açılan ateş sonucu bir kişi yaralandı.

Adana'nın Sarıçam ilçesinde, seyir halindeki otomobilden açılan ateş sonucu bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Akif Palalı Bulvarı'nda yürüyen Ömer B'ye, plakası belirlenemeyen bir otomobilden ateş açıldı.

Otomobil olay yerinden uzaklaşırken, silahlı saldırıya uğrayan Ömer B. bacağından yaralandı.

Silah sesini duyan vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralanan Ömer B'yi Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırdı.

Olay yerinde iki boş kovan bulan polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney

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