Adana'da seyir halindeki otomobil yandı
Adana'da seyir halindeyken motor kısmının alev alması sonucu yanmaya başlayan otomobilde hasar oluştu.
Adana'da seyir halindeyken motor kısmının alev alması sonucu yanmaya başlayan otomobilde hasar oluştu.
Sürücüsü öğrenilemeyen 01 V 3443 plakalı otomobil, Ziyapaşa Caddesi'nde seyir halindeyken motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin uyarısı üzerine otomobilini durduran sürücü, araçtan inerek uzaklaştı.
Vatandaşların yangın söndürme tüpüyle müdahale ettiği alevlerin büyümesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı.
Ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülen yangında araçta hasar meydana geldi.
Kaynak: AA
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