Adana'da Seyir Halindeki Otomobil Yandı

Adana'da seyir halindeki otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda 01 EVF 30 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan Hacı Ali Hıradağı, Beyazevler Mahallesi'nde aracından duman yükseldiğini fark etti.

Hıradağı, otomobili kenara çekerek durumu polis ve itfaiyeye bildirdi.

Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangının araçtaki elektrik kontağından çıktığı öne sürüldü.

Kaynak: AA