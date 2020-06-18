Adana'da seyir halindeki otobüste çıkan yangın büyümeden söndürüldü
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Adana'da seyir halindeki otobüste çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Adana'da seyir halindeki otobüsün lastiğinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Adana'da seyir halindeki otobüste çıkan yangın büyümeden söndürüldü
18.06.2020 17:51 | Son Güncelleme: 18.06.2020 17:51

Adana'da seyir halindeki otobüsün lastiğinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunda İstanbul'dan Gaziantep'e giden Nurettin Durdu idaresindeki 34 BM 9357 plakalı otobüsün fren balataları yanmaya başladı.

Dumanı gören Durdu, otobüsü emniyet şeridine çekerek yolcuları tahliye etti.

İtfaiye ekipleri, yangını büyümeden kısa sürede söndürdü.

Yolcular, başka bir otobüsle seyahatlerine devam etti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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