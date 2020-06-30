Adana'da seyir halindeki motosikletten düşen bebek yaralandı
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Adana'da seyir halindeki motosikletten düşen bebek yaralandı

Adana'da seyir halindeki motosiklette annesinin kucağından düşen 6 aylık bebek yaralandı.

Adana'da seyir halindeki motosikletten düşen bebek yaralandı
30.06.2020 23:45 | Son Güncelleme: 01.07.2020 00:50

Adana'da seyir halindeki motosiklette annesinin kucağından düşen 6 aylık bebek yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesine bağlı Kıbrıs Caddesi'nde Suriye uyruklu Ammar Amir idaresindeki plakasız motosiklette anne Cevahir Ahmed el Yusuf'un kucağındaki 6 aylık bebeği Musal Alalı düştü.

Başını asfalta çarparak yaralanan Musal bebek, olay yerine gelen ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

Manşet

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