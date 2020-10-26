Seyir halindeki kamyonette yangın çıktı
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Seyir halindeki kamyonette yangın çıktı

26.10.2020 19:27 | Son Güncelleme: 26.10.2020 20:03

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde seyir halindeyken alev alan kağıt yüklü kamyonet, kullanılamaz hale geldi.

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde seyir halindeyken alev alan kağıt yüklü kamyonet, kullanılamaz hale geldi.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda, Hüseyin Balcı idaresindeki 01 AFA 825 plakalı kağıt yüklü kamyonetin motor kısmından henüz belirlenemeyen nedenle duman yükseldi.

Balcı'nın yol kenarına park ettiği kamyoneti kısa sürede alevler sardı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Seyir halindeki kamyonette yangın çıktı
Seyir halindeki kamyonette yangın çıktı
Seyir halindeki kamyonette yangın çıktı
Seyir halindeki kamyonette yangın çıktı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney

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