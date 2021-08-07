Adana'da seyir halindeki hafif ticari araç yandı
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Adana'da seyir halindeki hafif ticari araç yandı

Adana'da seyir halindeki hafif ticari araç yandı
Anadolu Ajansı / Mutlu Güney - Haberler | Güncel

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde seyir halindeki hafif ticari araç yanarak kullanılamaz hale geldi.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde seyir halindeki hafif ticari araç yanarak kullanılamaz hale geldi.

Deniz Akmeşe yönetimindeki 01 ADB 226 plakalı hafif ticari araç, Bahçeşehir Mahallesi'nde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle motor kısmından alev aldı.

Yangını fark eden Akmeşe, yol kenarında durdurduğu araçtan indi.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle araç kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney

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